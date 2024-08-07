В Башкирии приостановили строительство моста на М5 из-за нехватки средств. Мост в Альшеевском районе рядом с деревней Никифарово не могут достроить уже 1,5 года.
Местные жители пожаловались на долгострой главе РБ на его странице в соцсетях. По словам сельчан, мост небольшой, а завершить его не могут. При этом завезенный в начале работ щебень «растаял», а стройплощадка заросла «всем, чем можно». При этом объездная дорога из-за большого потока машин разрушилась и стало непроходимой для проезда легковыми машинами.
На жалобу отреагировали в Управлении дорожного хозяйства Башкирии. Там заявили, что ведут «претензионную работу с подрядчиком».
«В связи с финансовыми трудностями у подрядной организации, которая получила право на исполнение госконтракта по ремонту моста возле села Никифарово на дороге М5 (Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки), вопрос с завершением работ остается открытым», — сообщили в Управлении.
Местных жителей пообещали уведомить о сроках окончания работ, как только они станут известны самому ведомству.