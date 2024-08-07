В Башкирии приостановили строительство моста на М5 из-за нехватки средств

Местные жители пожаловались на долгострой главе РБ на его странице в соцсетях. По словам сельчан, мост небольшой, а завершить его не могут. При этом завезенный в начале работ щебень «растаял», а стройплощадка заросла «всем, чем можно». При этом объездная дорога из-за большого потока машин разрушилась и стало непроходимой для проезда легковыми машинами.