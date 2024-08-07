В Ростове в 2025 году планируют отремонтировать дом Сабины Шпильрейн

Здание доходного дома — памятник архитектуры. Его построили в далеком 1897 году. Оно известно тем, что здесь проживала семья Сабины Шпильрейн, ставшей впоследствии первой в мире женщиной-психоаналитиком. Её отец был коммерсантом, мать — врачом-стоматологом. Сегодня в этом здании на улице Пушкинская, 83 располагается первый в России музей Сабины Шпильрейн, которая в 1904 году покинула Ростов: уехала на лечение в Швейцарию, где познакомилась с известным психоаналитиком Карлом Юнгом. Вылечившись, госпожа Шпильрейн заинтересовалась психоанализом…