В Ростове в 2025 году планируют отремонтировать дом Сабины Шпильрейн

В южной столице запланировали капремонт и ремонт фасада доходного дома Е. М. Шпильрейн, сообщает информагентство «Дон 24» со ссылкой на комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Уточняется, что работы запланированы на 2025 год. Их проведут в рамках региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Здание доходного дома — памятник архитектуры. Его построили в далеком 1897 году. Оно известно тем, что здесь проживала семья Сабины Шпильрейн, ставшей впоследствии первой в мире женщиной-психоаналитиком. Её отец был коммерсантом, мать — врачом-стоматологом. Сегодня в этом здании на улице Пушкинская, 83 располагается первый в России музей Сабины Шпильрейн, которая в 1904 году покинула Ростов: уехала на лечение в Швейцарию, где познакомилась с известным психоаналитиком Карлом Юнгом. Вылечившись, госпожа Шпильрейн заинтересовалась психоанализом…
28 июля 2024 года в ростовских СМИ было сообщение о том, что обрушилась часть балкона доходного дома Е. М. Шпильрейн.
«Выдано предостережение (управляющей компании), в котором указано на необходимость проведения общего собрания собственников объекта культурного наследия с целью оперативного принятия решения о проведении работ по его консервации, в том числе комплекса противоаварийных работ по защите от дальнейшего разрушения», — объяснили в комитете.