В Казани в 2024 году начнут внедрять бескондукторную оплату в автобусах

Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров на XXXI сессии Казанской городской Думы.
По словам Ильдара Шакирова, на протяжении года бескондукторная система оплаты внедрялась на базе Метроэлектротранса. 100% передвижного состава были переведены на эту систему.
«Мы считаем, что система эффективна, нужно двигаться дальше, внедряя ее в автобусных парках», — рассказал заместитель руководителя исполкома.
В Казани для работы общественного транспорта не хватает 678 водителей и 621 кондуктора.