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В Казани в 2024 году начнут внедрять бескондукторную оплату в автобусах

В Казани начнут внедрение бескондукторной системы оплаты в автобусах. Переход к бескондукторной оплате планируют начать в этом году в договоре с частным перевозчиком ПАТП № 2, а закончить в 2025-м.

Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров на XXXI сессии Казанской городской Думы.

По словам Ильдара Шакирова, на протяжении года бескондукторная система оплаты внедрялась на базе Метроэлектротранса. 100% передвижного состава были переведены на эту систему.

«Мы считаем, что система эффективна, нужно двигаться дальше, внедряя ее в автобусных парках», — рассказал заместитель руководителя исполкома.

В Казани для работы общественного транспорта не хватает 678 водителей и 621 кондуктора.