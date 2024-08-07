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60 новых автобусов выйдут на маршруты № 16 и № 20 в Воронеже

Автопарк одного из частных воронежских перевозчиков пополнился новыми автобусами. Они заменят маленькие пассажирские «Газели», которые сейчас курсируют на маршрутах №№ 16 и 20.

Новые автобусы средней вместимости. Закупил их перевозчик АТП-1. Технику уже готовят к выпуску. Кроме того, еще 63 автобуса запустят на линию осенью, когда техника прибудет в Воронеж.

Ранее стало известно, что в областном центре временно перестанут курсировать троллейбусы маршрута № 99. Они исчезнут с улиц на несколько дней. Движение приостановили 6 августа, а возобновить его планируют лишь в воскресенье, 11 августа. Ограничения связаны с работой компании «Квадра», которая занимается ремонтом коммуникаций в Северном микрорайоне.