60 новых автобусов выйдут на маршруты № 16 и № 20 в Воронеже

Ранее стало известно, что в областном центре временно перестанут курсировать троллейбусы маршрута № 99. Они исчезнут с улиц на несколько дней. Движение приостановили 6 августа, а возобновить его планируют лишь в воскресенье, 11 августа. Ограничения связаны с работой компании «Квадра», которая занимается ремонтом коммуникаций в Северном микрорайоне.