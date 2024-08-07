60 новых автобусов выйдут на маршруты № 16 и № 20 в Воронеже

Новые автобусы средней вместимости. Закупил их перевозчик АТП-1. Технику уже готовят к выпуску. Кроме того, еще 63 автобуса запустят на линию осенью, когда техника прибудет в Воронеж.
Ранее стало известно, что в областном центре временно перестанут курсировать троллейбусы маршрута № 99. Они исчезнут с улиц на несколько дней. Движение приостановили 6 августа, а возобновить его планируют лишь в воскресенье, 11 августа. Ограничения связаны с работой компании «Квадра», которая занимается ремонтом коммуникаций в Северном микрорайоне.