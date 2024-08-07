Вторую очередь новосибирского «Биотехнопарка» построят в районе для ученых

В новом районе разместят производства новых резидентов медицинского и биотехнологического направлений. В планах — привлечение новых инвестиционных проектов в сфере медицины и биотехнологий. В этом году на возведение инженерных коммуникаций района направлены 1,9 млрд рублей бюджетных кредитов.
Инновационный научный район разместится на территории Академгородка и наукограда «Кольцово». Необходимый объем инвестиций для реализации проекта — 46 млрд рублей.
А к 2029 году планируется завершить строительство третьей и четвертой очередей кампуса Новосибирского государственного университета. Проект предусматривает возведение новых общежитий вместимостью 2 тысячи мест. По словам главы ВУЗа, на сегодняшний день в НГУ не хватает около 2 тысяч мест для проживания. При этом на кампусе уже проживают около 5 тысяч студентов.
Напомним, ранее сообщалось, что ученые из Новосибирска разработали соединение, которое может подавлять рост клеток опухолей мозга и не давать им проникать в здоровые ткани. Над его созданием работали специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН.