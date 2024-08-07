Вторую очередь новосибирского «Биотехнопарка» построят в районе для ученых

А к 2029 году планируется завершить строительство третьей и четвертой очередей кампуса Новосибирского государственного университета. Проект предусматривает возведение новых общежитий вместимостью 2 тысячи мест. По словам главы ВУЗа, на сегодняшний день в НГУ не хватает около 2 тысяч мест для проживания. При этом на кампусе уже проживают около 5 тысяч студентов.