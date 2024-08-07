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В Калининграде стали делать ливнёвку как в центре Москвы

У жителей есть нарекания.

В Калининграде на некоторых улицах изменили подход к обустройству водоотвода на тротуарах. Об этом «Клопс» сообщили в администрации.

На улице Черняховского вместо привычных желобов или коробок с железной решёткой сделали открытый канал в плитке. Подобную практику применяют в центре столицы ещё с 2018 года.

Вариант выгодно отличается от той же решётки, которая быстро забивается мусором и на многих улицах не работает по назначению.

Полностью открытый жёлоб мешает движению пешеходов и пользователей СИМ, так как представляет собой просто яму на дороге.

Впрочем, идеальный водоотвод должен быть вообще расположен вне тротуара. Иначе пешеходам во время дождя ходить неудобно. Но самая большая проблема — зимой, когда вокруг каждой трубы образуется лёд: размер катка может достигать нескольких метров. Жидкость с крыши должна либо сразу уходить в канализацию, либо стекать на дорогу, чтобы пешеходная часть всегда оставалась сухой.

Подобные примеры есть и в городах области, однако частные застройщики этот метод не слишком регулярно используют.

В ближайшее время ремонт тротуаров планируют на проспекте Мира.

ЖКХ