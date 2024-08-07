В Калининграде стали делать ливнёвку как в центре Москвы

Впрочем, идеальный водоотвод должен быть вообще расположен вне тротуара. Иначе пешеходам во время дождя ходить неудобно. Но самая большая проблема — зимой, когда вокруг каждой трубы образуется лёд: размер катка может достигать нескольких метров. Жидкость с крыши должна либо сразу уходить в канализацию, либо стекать на дорогу, чтобы пешеходная часть всегда оставалась сухой.