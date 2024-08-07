Строительство 1-го Предпортового проезда началось на юге Петербурга

Setl Group не только выполняет строительные работы, но и финансирует разработку проектной и рабочей документации. Как сообщает застройщик, дорога будет иметь две полосы движения, а вдоль проезжей части будут оборудованы парковочные места, велосипедная дорожка и тротуар для пешеходов.