Глава Минстроя РТ заверил, что в республике выполнят план по вводу жилья

«Понятно, что большая часть — это ИЖС, но и многоквартирные дома мы тоже идем по графику. График у нас есть, вместе отработан уже и со строителями, и с застройщиками. Поэтому к концу года мы те планы, которые у нас есть, мы их однозначно выполним», — сказал Айзатуллин.