Петербургский ЗакС предложит Госдуме упорядочить размещение ларьков

Он отметил, что к осенней сессии в Мариинском дворце готовят несколько федеральных инициатив. Одна из них относится к нестационарной торговле.
Законопроект содержит следующие предложения: установить единую схему размещения НТО независимо от форм собственности; частные земельные участки включать в схему по инициативе собственника; разрешить снос НТО, не включенных в схему размещения; установить требования к внешнему виду, предельным габаритам и площади НТО.
«В городе не должно быть хаоса из самопальных ларьков, и такой документ мог бы решительно закрыть вопрос», — отметил спикер Заксобрания.