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Петербургский ЗакС предложит Госдуме упорядочить размещение ларьков

В санкт-петербургском Законодательном собрании подготовили федеральный законопроект, который содержит предложения, как упорядочить размещение нестационарных торговых объектов (НТО), сообщил в Telegram-канале спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Источник: Коммерсантъ

Он отметил, что к осенней сессии в Мариинском дворце готовят несколько федеральных инициатив. Одна из них относится к нестационарной торговле.

Законопроект содержит следующие предложения: установить единую схему размещения НТО независимо от форм собственности; частные земельные участки включать в схему по инициативе собственника; разрешить снос НТО, не включенных в схему размещения; установить требования к внешнему виду, предельным габаритам и площади НТО.

«В городе не должно быть хаоса из самопальных ларьков, и такой документ мог бы решительно закрыть вопрос», — отметил спикер Заксобрания.

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