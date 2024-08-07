Суд обязал снести долгострой на улице Урицкого в Новосибирске

Сегодня, 7 августа, суд кассационной инстанции в Тюмени подтвердил решение о сносе долгостроя на улице Урицкого, 19 в Новосибирске. Об этом изданию «Прецедент» сообщил правозащитник Евгений Митрофанов, представлявший интересы собственника квартиры в соседнем доме.
Снос здания, который является примером неудачной точечной застройки, будет осуществлен за счет застройщика НПЦ «Сибстройэкспертиза».
Долгострой начали возводить в 2002 году, работы были приостановлены, а в 2013 году здание стало угрожать соседнему дому. В 2014 году суд обязал снести несколько этажей самостроя, но решение не было выполнено.