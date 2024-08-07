На реализацию двух проектов в казанской агломерации выделено 20 млрд руб

В рамках строительства «Лаишского узла» реализуют семь проектов с привлечением федеральных средств, включая бюджетные кредиты, инвестиционно-бюджетные кредиты, специальные казначейские кредиты, фонды и деньги фонда национального благосостояния.
В «Большом Зеленодольске» к 2036 году планируют построить порядка 5 млн кв. м жилья.
На данный момент строятся магистральные сети, водопровод, канализацию и насосная станция. По состоянию на август текущего года было выдано 495 разрешений на строительство 4 млн 522 тыс. кв. м жилья.
«Лаишевский узел» и «Большой Зеленодольск» являются проектами городов-спутников в Казанской агломерации.