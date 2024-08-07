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На реализацию двух проектов в казанской агломерации выделено 20 млрд руб

На строительство «Большого Зеленодольска» и «Лаишевского узла» выделено порядка 20 миллиардов рублей. Об этом министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Марат Айзатуллин рассказал журналистам.

В рамках строительства «Лаишского узла» реализуют семь проектов с привлечением федеральных средств, включая бюджетные кредиты, инвестиционно-бюджетные кредиты, специальные казначейские кредиты, фонды и деньги фонда национального благосостояния.

В «Большом Зеленодольске» к 2036 году планируют построить порядка 5 млн кв. м жилья.

На данный момент строятся магистральные сети, водопровод, канализацию и насосная станция. По состоянию на август текущего года было выдано 495 разрешений на строительство 4 млн 522 тыс. кв. м жилья.

«Лаишевский узел» и «Большой Зеленодольск» являются проектами городов-спутников в Казанской агломерации.