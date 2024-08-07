Волгоградцы накопили в банках почти полтриллиона рублей

Это почти на четверть превышает показатель предыдущего года. Депозиты бизнеса увеличились более заметно — почти в 2 раза, до 48 млрд рублей.
— Сейчас, когда банки предлагают высокие процентные ставки по вкладам, они становятся особенно привлекательными как для представителей бизнеса, так и жителей региона. Это связано с возможностью получить дополнительный доход и защитить свои сбережения от инфляции, — отметил заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев.
Общий объем денежных средств населения и бизнеса в банках Волгоградской области на 1 июля 2024 года составил 636,3 млрд рублей. Это больше, чем годом ранее почти на 24%.