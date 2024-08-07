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Волгоградцы накопили в банках почти полтриллиона рублей

По данным на 1 июля 2024 года жители Волгоградской области хранили на счетах в банках более 444 млрд рублей. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте Волгоградского отделения ЦБ РФ.

Это почти на четверть превышает показатель предыдущего года. Депозиты бизнеса увеличились более заметно — почти в 2 раза, до 48 млрд рублей.

— Сейчас, когда банки предлагают высокие процентные ставки по вкладам, они становятся особенно привлекательными как для представителей бизнеса, так и жителей региона. Это связано с возможностью получить дополнительный доход и защитить свои сбережения от инфляции, — отметил заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев.

Общий объем денежных средств населения и бизнеса в банках Волгоградской области на 1 июля 2024 года составил 636,3 млрд рублей. Это больше, чем годом ранее почти на 24%.