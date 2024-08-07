Ирбит и Туринск свяжет с Екатеринбургом прямой пригородный поезд

С запуском прямого пригородного маршрута у жителей Ирбита и Туринска появится возможность добираться до Екатеринбурга в два раза быстрее. Ранее жители этих городов могли доехать до уральской столицы на пригородных поездах только с пересадкой на станции Егоршино. Время в пути с учетом пересадки достигало семь часов из Ирбита и девять часов из Туринска. На рейсах будут задействованы современные комфортабельные вагоны с местами для сидения, оборудованные системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми санитарными комнатами и информационными табло. В салоне установлены эргономичные кресла с подлокотниками, опорой для ног и откидными столиками. В каждом блоке кресел есть персональные розетки для зарядки гаджетов.