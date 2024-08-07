Ирбит и Туринск свяжет с Екатеринбургом прямой пригородный поезд

Первые рейсы 9 и 10 августа 2024 года поезд совершит только до Ирбита и обратно: в поездку отправятся гости международной выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка».С 11 августа совершить поездку смогут все желающие. Пригородные поезда начнут курсировать по полному маршруту дважды в день (время местное):
№ 7043 Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пассажирский. Отправление со станции Туринск-Уральский в 8:15, отправление из Ирбита в 9:17, прибытие в Екатеринбург в 13:07;
№ 7044 Екатеринбург-Пассажирский — Туринск-Уральский. Отправление из Екатеринбурга в 7:53, прибытие в Ирбит в 11:40, на станцию Туринск-Уральский в 12:43;
№ 7045 Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пассажирский. Отправление со станции Туринск-Уральский в 15:19, отправление из Ирбита в 16:20, прибытие в Екатеринбург в 20:11;
№ 7046 Екатеринбург-Пассажирский — Туринск-Уральский. Отправление из Екатеринбурга в 15:40, прибытие в Ирбит в 19:16, на станцию Туринск-Уральский в 20:18.
Время в пути от Екатеринбурга до Ирбита составит в среднем 3 часа 40 минут, до Туринска — 4 часа 40 минут. Предусмотрены остановки на станциях Первомайская, Шарташ, Синие Камни, Реж, Егоршино.
С запуском прямого пригородного маршрута у жителей Ирбита и Туринска появится возможность добираться до Екатеринбурга в два раза быстрее. Ранее жители этих городов могли доехать до уральской столицы на пригородных поездах только с пересадкой на станции Егоршино. Время в пути с учетом пересадки достигало семь часов из Ирбита и девять часов из Туринска. На рейсах будут задействованы современные комфортабельные вагоны с местами для сидения, оборудованные системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми санитарными комнатами и информационными табло. В салоне установлены эргономичные кресла с подлокотниками, опорой для ног и откидными столиками. В каждом блоке кресел есть персональные розетки для зарядки гаджетов.
Стоимость проезда от Екатеринбурга до Ирбита составит 520 рублей, до Туринска — 700 рублей. Действуют все виды льгот, установленных для проезда в пригородном железнодорожном транспорте. Специальный поезд на «Ирбитскую ярмарку» 9 и 10 августа будет отправляться второй год подряд. Пассажирами поезда станут представители органов власти, туристического сообщества, журналисты и гости мероприятия (проезд — по пригласительным билетам от администрации городского округа).