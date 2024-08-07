Петербург и Калининград планируют связать круизными лайнерами

«Но я рассчитываю, что у туристов появится возможность сесть в порту возле Санкт-Петербурга на круизный лайнер и на нем добраться до Калининградской области, здесь хорошо провести время, познакомиться с достопримечательностями и потом тем же способом вернуться домой», — сказал врио главы Калининградской области.