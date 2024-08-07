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Петербург и Калининград планируют связать круизными лайнерами

Правительство Калининградской области начало переговоры с транспортными компаниями об организации круизов из Калининграда в Санкт-Петербург, рассказал в интервью NEWS.ru врио руководителя области Алексей Беспрозванных.

Источник: Коммерсантъ

Он уточнил, что рядом с Калининградом в городе Пионерском строится международный морской терминал. В первую очередь он будет ориентирован на грузовые перевозки, но также будет рассчитан и на обслуживание круизных лайнеров.

По словам господина Беспрозванных, в приоритете у правительства области — обеспечить потребности жителей, т.е. грузоперевозки. Но в перспективе и организация туристических круизов.

«Но я рассчитываю, что у туристов появится возможность сесть в порту возле Санкт-Петербурга на круизный лайнер и на нем добраться до Калининградской области, здесь хорошо провести время, познакомиться с достопримечательностями и потом тем же способом вернуться домой», — сказал врио главы Калининградской области.

туризм и отдых