Станцию метро «Лиговский проспект — 2» откроют в Петербурге в 2028 году

Новая железнодорожная магистраль станет важным транспортным коридором, соединяющим шесть регионов и сокращающим время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут. Поезда для ВСМ будут производить «Синара» и «Трансмашхолдинг», они смогут развивать скорость до 400 километров в час.