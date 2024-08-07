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Станцию метро «Лиговский проспект — 2» откроют в Петербурге в 2028 году

Второй вестибюль станции «Лиговский проспект» в Петербурге планируют открыть для пассажиров уже в 2028 году. Запуск нового входа в метро приурочат к завершению работ по строительству Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург, сообщает корреспондент «Ъ-СПб» с заседания Градостроительного совета города в среду, 7 августа.

Источник: Reuters

Строительство терминала ВСМ будет согласовано с размещением второго вестибюля станции метро «Лиговский проспект». Причиной синхронизации работ станет то, что именно эта станция будет основным узлом для пассажиров из Москвы.

Работы по связующей дороге между Петербургом и Москвой будет интегрировано с реконструкцией станции Санкт-Петербург — Главный. Вокзал ВСМ разместят на Лиговском проспекте, 50, недалеко от сада Сан-Галли, что позволит сохранить исторические здания в центре города.

Новая железнодорожная магистраль станет важным транспортным коридором, соединяющим шесть регионов и сокращающим время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут. Поезда для ВСМ будут производить «Синара» и «Трансмашхолдинг», они смогут развивать скорость до 400 километров в час.

Строительство ВСМ стартовало 14 марта 2024 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, хотя подобную инициативу обсуждают уже на протяжении нескольких десятилетий. Завершение работ запланировано на 2028 год.