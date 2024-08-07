Россияне за полгода совершили 39 млн турпоездок по стране

В первом полугодии российские путешественники совершили 39 млн поездок внутри страны, что на 11,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, к путешествиям по РФ сохраняется высокий интерес.
«Если говорить о летнем сезоне, в мае прирост составил 5%, а в июне — 12,8%», — сказал он в среду в ходе совещания правительства с президентом Владимиром Путиным.
Решетников подчеркнул, что основной вклад в летний туристический поток внесли традиционные популярные направления: Москва и Краснодарский край.
Отмечу восстановление турпотока по Санкт-Петербургу, где наши туристы и гости из стран Ближнего Востока и Китая полностью заместили европейских, которые большую долю потока там составляли. И отдельно бы отметил Крымский полуостров, который, несмотря на сложность ситуации, сохранил турпоток на уровне прошлого года. И, думаю, даже превысит его.
Кроме того, он отметил, что активно развивающимися центрами притяжения для туристов становятся Дагестан, Самара и Хабаровск.
Нина Лютикова