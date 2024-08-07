Россияне за полгода совершили 39 млн турпоездок по стране

Отмечу восстановление турпотока по Санкт-Петербургу, где наши туристы и гости из стран Ближнего Востока и Китая полностью заместили европейских, которые большую долю потока там составляли. И отдельно бы отметил Крымский полуостров, который, несмотря на сложность ситуации, сохранил турпоток на уровне прошлого года. И, думаю, даже превысит его.