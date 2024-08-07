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Названы преимущества дороги из Краснодара в Крым

Министр финансов РФ Антон Силуанов похвалил качество дороги из Краснодара в Крым.

Источник: Комсомольская правда

Министр финансов отметил качество дороги из Краснодара в Крым. Антон Силуанов сказал, что трасса к Крымскому мосту становится лучше с каждым годом.

Владимир Путин на совещании с членами Правительства РФ спросил у Антона Силуанова о поездке в Крым на мотоцикле. Министр финансов РФ рассказал, что действительно добирался на двухколесном транспорте.

«Каждый год стараюсь на себе прочувствовать изменения, которые происходят в туристической отрасли и в автодорожной отрасли. Недавно вернулся из Крыма. Хочу сказать, что с каждым годом дорожная инфраструктура улучшается. От Краснодара до Крымского моста видны улучшения. В этот раз количество таких узких мест, пробок стало меньше», — сказал Антон Силуанов.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что трассу от Краснодара к Крымскому мосту, которая сократит время в пути до двух часов, достроят в 2024 году.