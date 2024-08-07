Названы преимущества дороги из Краснодара в Крым

«Каждый год стараюсь на себе прочувствовать изменения, которые происходят в туристической отрасли и в автодорожной отрасли. Недавно вернулся из Крыма. Хочу сказать, что с каждым годом дорожная инфраструктура улучшается. От Краснодара до Крымского моста видны улучшения. В этот раз количество таких узких мест, пробок стало меньше», — сказал Антон Силуанов.