Названы преимущества дороги из Краснодара в Крым

Министр финансов отметил качество дороги из Краснодара в Крым. Антон Силуанов сказал, что трасса к Крымскому мосту становится лучше с каждым годом.
Владимир Путин на совещании с членами Правительства РФ спросил у Антона Силуанова о поездке в Крым на мотоцикле. Министр финансов РФ рассказал, что действительно добирался на двухколесном транспорте.
«Каждый год стараюсь на себе прочувствовать изменения, которые происходят в туристической отрасли и в автодорожной отрасли. Недавно вернулся из Крыма. Хочу сказать, что с каждым годом дорожная инфраструктура улучшается. От Краснодара до Крымского моста видны улучшения. В этот раз количество таких узких мест, пробок стало меньше», — сказал Антон Силуанов.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что трассу от Краснодара к Крымскому мосту, которая сократит время в пути до двух часов, достроят в 2024 году.