Доходы в бюджет Кубани от дивидендов превысят 100 млн рублей

Кроме того, за первое полугодие текущего года в бюджет региона поступили доходы от сдачи в аренду краевого имущества в размере около 37,7 млн руб. Исключения составили земельные участки. Всего в наем предоставляется почти 25 тыс. кв. м недвижимости.