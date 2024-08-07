Доходы в бюджет Кубани от дивидендов превысят 100 млн рублей

«В Краснодарском крае 12 акционерным обществам предоставлены особые условия перечисления дивидендов в краевой бюджет. Это организации дорожной отрасли, которые приобретали дорогостоящую технику в лизинг. Ранее были приняты меры поддержки предприятий, а сегодня мы видим результат их реализации по обеспечению устойчивого развития региональной экономики», — заявил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.
Кроме того, за первое полугодие текущего года в бюджет региона поступили доходы от сдачи в аренду краевого имущества в размере около 37,7 млн руб. Исключения составили земельные участки. Всего в наем предоставляется почти 25 тыс. кв. м недвижимости.
С января по июль экономика Краснодарского края заработала 2,3 трлн рублей. Рост валового регионального продукта составил 103%.