В аэропорту Ташкента расширили зал ожидания для вылетающих пассажиров

По сообщению пресс-службы Uzbekistan Airports, проектом на данной территории предусмотрена просторная зона ожидания с посадочными местами, а также создание фуд-корта.
Строительство ресторанов начнется в ближайшее время. Пока площади, предназначенные под фуд-корт, скрыты за баннерами с логотипами брендов, которые там вскоре начнут свою работу. На данный момент в этом конце зала установлен кофе-корнер одной из известных сетей, где для пассажиров доступны горячие и холодные напитки, десерты и свежая выпечка.
«Строительство дополнительной площади также позволило соединить общий зал вылета с накопителем B5-B6-B7. Кроме того, в будущем появится возможность создать отдельную галерею и выход на посадку на нижние гейты, разделив потоки прилетающих и вылетающих пассажиров», — отмечается в сообщении.