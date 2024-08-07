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В аэропорту Ташкента расширили зал ожидания для вылетающих пассажиров

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. «Стерильная» зона зала вылета международного аэропорта Ташкента расширилась еще на 2000 квадратных метров. Дополнительная площадь открылась в левой части зоны ожидания слева от арт-базара, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Uzbekistan Airports

По сообщению пресс-службы Uzbekistan Airports, проектом на данной территории предусмотрена просторная зона ожидания с посадочными местами, а также создание фуд-корта.

Строительство ресторанов начнется в ближайшее время. Пока площади, предназначенные под фуд-корт, скрыты за баннерами с логотипами брендов, которые там вскоре начнут свою работу. На данный момент в этом конце зала установлен кофе-корнер одной из известных сетей, где для пассажиров доступны горячие и холодные напитки, десерты и свежая выпечка.

«Строительство дополнительной площади также позволило соединить общий зал вылета с накопителем B5-B6-B7. Кроме того, в будущем появится возможность создать отдельную галерею и выход на посадку на нижние гейты, разделив потоки прилетающих и вылетающих пассажиров», — отмечается в сообщении.