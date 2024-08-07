В аэропорту Ташкента расширили зал ожидания для вылетающих пассажиров

Строительство ресторанов начнется в ближайшее время. Пока площади, предназначенные под фуд-корт, скрыты за баннерами с логотипами брендов, которые там вскоре начнут свою работу. На данный момент в этом конце зала установлен кофе-корнер одной из известных сетей, где для пассажиров доступны горячие и холодные напитки, десерты и свежая выпечка.