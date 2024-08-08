Подержанные всеми силами

В июле спрос на вторичное жилье в Перми вырос на 1% по сравнению с июнем, сообщили в сервисе «Авито Недвижимость». Увеличение спроса аналитики «Авито Недвижимости» зафиксировали после отмены в стране программы льготной ипотеки. В России спрос на «вторичку» за месяц увеличился на 0,4%. В некоторых городах наблюдается более заметное повышение спроса. Сильнее всего интерес к вторичному жилью на платформе среди городов, попавших в исследование, вырос в Туле (+12%), Ставрополе (+11%), Казани и Симферополе (+10% в обоих). Всего положительная динамика зафиксирована в 21 из 33 городов исследования.
Средняя стоимость вторичного жилья в Перми в июле составила 101 тыс. руб. за 1 кв. м. Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин отметил, что на фоне роста спроса на вторичную недвижимость предложение в среднем по России за месяц сократилось на 0,6%. «Вероятно, вторичное жилье стали чаще рассматривать потенциальные покупатели, которые ранее, до отмены массовой льготной ипотеки, были нацелены на квартиры в новостройках из-за более выгодной ставки по кредитам. При этом цены на вторичном рынке за месяц немного снизились — сказывается традиционное сезонное затишье в летний период», — прокомментировал Сергей Еремкин.
Программа льготной ипотеки, ставшая катализатором роста рынка новостроек, действовала в России с апреля 2020 года по 1 июля 2024 года. За это время ставка по ней колебалась от 6% до 12% годовых, перед окончанием действия программы кредитная ставка составляла 8%. За годы действия программы спрос и цены на новостройки выросли. Так, в июне, по данным аналитического сервиса «Объектив.рф», средняя стоимость новостроек составила 135,2 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 20% больше, чем год назад (112,6 тыс. руб. за 1 кв. м). Вторичное жилье в январе 2024 года, согласно более ранним данным «Авито Недвижимости», стоило около 99 тыс. руб. за 1 кв. м.
Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев пояснил, что после отмены льготной ипотеки спрос стал перераспределяться с первичного на вторичное жилье. Этот тренд скажется на конкретных сделках через три-четыре месяца, когда рынок отреагирует на отмену востребованной программы. Руководитель «Респекта» подчеркнул, что «Авито» определяет не спрос, а выросшее количество заходов в сервис для поиска «вторички».
С начала года стоимость «вторички» в Перми не росла, отмечает гендиректор АН «Респект». К тому же до отмены льготной ипотеки в городе увеличивалась зона торга в сегменте вторичного жилья. В начале года она составляла 3−5% от цены, а к нынешнему моменту выросла до 10%. «Это минимум, на что рассчитывает покупатель», — заявил господин Ананьев. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Перми — 6 млн руб., это двухкомнатная квартира с первоначальным взносом 20%. С учетом ипотечной ставки в 20% (а с учетом страховки — 21%) ежемесячный платеж по кредиту при покупке такой «двушки» будет составлять более 80 тыс. руб. При таких условиях официальная зарплата семьи должна составлять не менее 170 тыс. руб., поделился руководитель «Респекта».
Директор АН «Твой дом» Дмитрий Клементьев подтвердил повышение интереса к вторичному жилью. «Мы видим, что количество звонков по “вторичке” выросло, но точно рост спроса пока оценить сложно. После отмены льготной ипотеки и в связи с корректировкой программ “Семейная ипотека” и “IT-ипотека” люди снова повернулись к “вторичке”, и это обоснованно. Разрыв в ценах на первичное и вторичное жилье доходит до 30−40%», — заявил господин Клементьев. Если раньше люди могли, к примеру, из однокомнатной квартиры переехать сразу в «трешку» в новостройке, то сейчас потребители более разумно подходят к приобретению жилья, увеличивая площадь квартиры не так резко и выбирая «вторичку».
Более заметной динамика спроса на вторичное жилье станет осенью, когда люди вернутся из отпусков и будут активно искать жилье. Важную роль в спросе и продажах «вторички» будет играть кредитно-денежная политика федеральных властей. По словам эксперта, после недавнего повышения ипотечных ставок Сбербанком и ВТБ ставки стали близки к заградительным. «Если Центробанк РФ в сентябре-октябре не предпримет изменений в сторону послабления кредитно-денежной политики, то спрос на вторичное жилье будет сдержанным, но не сильным», — рассуждает Дмитрий Клементьев.