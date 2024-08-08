Подержанные всеми силами

С начала года стоимость «вторички» в Перми не росла, отмечает гендиректор АН «Респект». К тому же до отмены льготной ипотеки в городе увеличивалась зона торга в сегменте вторичного жилья. В начале года она составляла 3−5% от цены, а к нынешнему моменту выросла до 10%. «Это минимум, на что рассчитывает покупатель», — заявил гос­подин Ананьев. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Перми — 6 млн руб., это двухкомнатная квартира с первоначальным взносом 20%. С учетом ипотечной ставки в 20% (а с учетом страховки — 21%) ежемесячный платеж по кредиту при покупке такой «двушки» будет составлять более 80 тыс. руб. При таких условиях официальная зарплата семьи должна составлять не менее 170 тыс. руб., поделился руководитель «Респекта».