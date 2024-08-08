Нацбанк Беларуси увеличил курс доллара и курс евро на 8 августа 2024

Национальный банк озвучил новые курс доллара, курс евро и курс российского рубля в завершение рабочей недели на 8 августа 2024, четверг.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 8 августа, Нацбанком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1007 белорусского рубля, 1 евро — 3,3832 BYN, 100 российских рублей — 3,6138 белорусского рубля.
Таким образом, во второй половине рабочей недели изменились курсы всех трех основных валют. Значения относительно курсов, действовавших в среду, 7 августа, скорректированы в сторону увеличения. Так, на 8 августа 2024 курс доллара, курс евро и курс российского рубля увеличены. Сильнее всего подрос курс европейской валюты.
В сравнении с курсами, действовавшими днем ранее, в среду, 7 августа, валютные значения на 8 августа изменились так: курс 1 доллара США прибавил 0,0088 белрубля, 1 евро вырос на 0,0092 белрубля, а 100 российских рублей потяжелели на 0,0001 белорусского рубля.