Кадров в крае не хватает

Хуже всего обстоят дела в тех отраслях, где эту нехватку нельзя перекрыть за счёт мигрантов, где нужны профессионалы с востребованными навыками.
Работать некому
Свою статистику по динамике рынка труда в Приморье обнародовала кадровая служба hh.ru. Увы, результаты неутешительны: дефицит рабочих рук растёт.
Специалисты рекрутинговой платформы проанализировали количество резюме от соискателей и сравнили его с числом открытых в регионе вакансий. Этот индекс hh.ru снижается год от года. Сейчас на одно место, куда требуются рабочие руки, приходится только 2,5 резюме. Не надо обольщаться, что резюме больше. Во-первых, многие оставляют сразу несколько своих объявлений о поиске работы. А во-вторых, даже до этапа собеседований из десятка доходят единицы.
«В июне мы искали специалиста на участок пищевого производства, — рассказывает заместитель директора владивостокской компании по производству молочной продукции Алиса Михайлова. — Вакансия провисела на всех площадках объявлений региона два месяца, за это время нам позвонили всего два соискателя работы. Причём оба опыта работы на таком оборудовании не имели».
С ней солидарен руководитель компании по сервисному обслуживанию кондиционеров Анатолий Марченко.
«Мы сами обзванивали людей, которые разместили объявления о поиске работников. Поговорили с двумя десятками инженеров. В телефонной беседе их всё устраивало — и график работы, и зарплаты, — говорит он. — Но до собеседования в офисе дошли только двое, остальные, договорившись о встрече, на неё не приходили. Вакансию мы закрыли, нашли человека на нормальную зарплату. Но стоило это гигантских усилий».
Ищут, перекупают
Дефицит кадров во всех отраслях огромный. Хуже всего обстоят дела в сельском хозяйстве и индустрии добычи сырья. Даже на рекрутинговых платформах в этих отраслях количество размещённых резюме примерно равно числу открытых вакансий.
«Когда мы искали водителей, проблем не было. Стоило только кинуть клич по мигрантам, и уже на следующий день на проходной стояла очередь из числа “иностранных специалистов”, — рассказывает руководитель производственной компании из Уссурийска Олег Ефремов. — А когда потребовался оператор на сложную технику, его пришлось перекупать в других компаниях, предлагая большую зарплату. Дворников много, а специалистов с опытом и навыками — нет».
Во многом это обусловлено последствиями демографической ямы. Мы пожинаем плоды падения рождаемости в 90-х. Вторая проблема — падение интереса к рабочим специальностям. Это тоже следствие 90-х.
«Я окончил школу в 1993 году, — рассказывает слесарь-инструментальщик Роман Лебедев. — Из моего класса ушли “на рабочую марку” только двое — я и мой товарищ. Он — в автосервис, сейчас один из лучших механиков Владивостока, я — на производство. Сейчас востребованы и зарабатываем отлично. А из моих одноклассников только двое работают по специальностям, полученным в институте, — врач и учитель. Остальные, отучившись на юристов и менеджеров, занимаются, чем придётся».
И эта тенденция не останавливается.
«В прошлом году собирались с одноклассниками на 30-летие окончания школы, — продолжает он. — У многих из тех, с кем делил школьную парту, уже у самих взрослые дети, которые сейчас повторяют их судьбу. Одноклассники жалуются, что их отпрыски не могут найти работу. Путь идут к нам на завод, здесь работы хватает. Но нет, говорят, мол, грязно и не престижно».
Так и есть. Найти «престижную» специальность непросто. В беловоротничковых маркетинге, рекламе и PR, к примеру, на каждую вакансию 14 соискателей, а в массмедиа — 22.
«А толку от этого? — задаётся вопросом руководитель рекламного агентства из Владивостока Юлия Матвеева. — Кроме диплома в этой сфере надо иметь ещё и талант. А сейчас приходит то поколение, родители которого устроили своих детей учиться платно на престижный факультет в университет. Диплом есть, а склонности к профессии — нет».
Сейчас заканчивается приёмная кампания в вузы. Все опрошенные работодатели рекомендуют выбирать будущую специальность не из престижности, а из востребованности.