Кадров в крае не хватает

«В прошлом году собирались с одноклассниками на 30-летие окончания школы, — продолжает он. — У многих из тех, с кем делил школьную парту, уже у самих взрослые дети, которые сейчас повторяют их судьбу. Одноклассники жалуются, что их отпрыски не могут найти работу. Путь идут к нам на завод, здесь работы хватает. Но нет, говорят, мол, грязно и не престижно».