Цены на бензин в Челябинской области продолжают расти

В Челябинской области средняя цена литра автотоплива к к 5 августа достигла уровня в 54,28 ₽, поднявшись за неделю на 9 копеек. Больше всего скакнули вверх цены за прошедшую неделю на бензин марки АИ-98 и выше, его литр прибавил на ценнике 47 копеек. Теперь средняя стоимость 98-го на челябинских заправках равна 70,82 ₽ На 4 копейки выросла цена литра бензина марки АИ-95 до уровня в 54,57 ₽ Самый ходовой бензин марки АИ-92 подтянулся по цене на 3 копейки — 49,44 ₽ Дизельное топливо на челябинских заправках в своей цене также за последние семь дней подросло на 3 копейки — средняя стоимость литра солярки теперь равна 64,63 ₽