Цены поплыли: как паводок на Южном Урале отразился на стоимости загородной недвижимости

Тем не менее, эксперт отметил, что паводок, как психологический фактор, также повлияет на рынок в ближайшей перспективе. Прежде всего, это коснется рекреационных территорий, которые находятся на берегах многочисленных водоемов Южного Урала. Вместе с тем, те, кто покупает в таких локациях землю и строит дома, как правило, осведомлен о рисках подтоплений — поэтому же существует и санитарно-защитная зона, которая не позволяет вести строительство близко к кромке воды.