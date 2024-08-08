Цены поплыли: как паводок на Южном Урале отразился на стоимости загородной недвижимости

Большая вода, которая в конце июля пришла на Южный Урал, нанесла ущерб не только непосредственно жителям десятков населенных пунктов, оказавшихся в зоне подтоплений. Можно сказать, что фактор стихии в некоторой степени уже повлиял на желание южноуральцев обзавестись загородной недвижимостью, на что, соответственно, отреагировал и рынок.
Так, цены на земельные участки в Челябинске с апреля по август этого года снизилась почти в два раза, сообщает портал недвижимости Restate. Средняя текущая цена земли в областном центре — 149,2 тысячи рублей за сотку. Весной этот показатель равнялся 390 тысячам за сотку. Но насколько верно говорить о том, что непростая паводковая ситуация внесла свои коррективы в ценовую конъюнктуру? Экспертным мнением с КП-Челябинск поделился генеральный директор компании «IBC-Недвижимость» Станислав Ахмедзянов.
По словам риелтора, цены на земельные участки в последнее время действительно снижаются, но причина этому совсем другая:
— На самом деле на цену земли больше повлиял не паводок, а 1 июля, когда была отменена льготная ипотека, которая больше всего влияет на рынок через денежную массу. Чем больше денег на рынке, тем больше будет платежеспособный спрос. Он очень сильно скорректировался из-за льготной ипотеки, — рассказал Станислав Ахмедзянов.
Тем не менее, эксперт отметил, что паводок, как психологический фактор, также повлияет на рынок в ближайшей перспективе. Прежде всего, это коснется рекреационных территорий, которые находятся на берегах многочисленных водоемов Южного Урала. Вместе с тем, те, кто покупает в таких локациях землю и строит дома, как правило, осведомлен о рисках подтоплений — поэтому же существует и санитарно-защитная зона, которая не позволяет вести строительство близко к кромке воды.
— Существует «закон больших чисел» в математических методах подсчета и прогнозирования, согласно которому вероятность возникновения каких-то стихийных бедствий в одной и той же территории в самое ближайшее время гораздо меньше. Вот и регионы, пострадавшие от паводка — это территории, в которых будут уделять этой проблеме больше внимания, и риски, соответственно, будут снижаться, — сказал Станислав Ахмедзянов.
Чтобы по максимуму избежать рисков, связанных с приходом большой воды, эксперт рекомендует при выборе земельного участка вблизи водоема учитывать среднегодовой уровень за последние 20 лет, а также внимательно подходить к, собственно, строительству.
— Самое главное — это выбор отметки «ноль»: пол первого этажа, безусловно, должен находиться выше отметок воды за последние 20 лет. Правильно посмотрите, если сделаны ошибки — поднимите отметку «ноль» на сваях, чтобы если этот «черный лебедь» все-таки выстрелит, ваше имущество не пострадало, — подчеркнул гендиректор «IBC-Недвижимость».