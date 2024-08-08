В Красноярске ремонтируют улицу Киренского

«Изменения коснутся участка от ул. Дачная до разворотного кольца, где предусмотрено устройство разделительной полосы из бортовых камней, а на повороте на ул. Ленинградская появится островок безопасности для разделения потоков. Перед остановкой “Студгородок” уже закрыт парковочный карман — там делается газон в соответствии с нормативными требованиями. Также с участка перед остановкой светофор перенесут за разворотное кольцо, а остановка перед поворотом на ул. Ленинградская переносится на несколько метров в сторону ул. Дачная. Все работы проводятся в соответствии с разработанным проектом организации дорожного движения», — рассказали в мэрии.