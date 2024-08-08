В Красноярске ремонтируют улицу Киренского

Об этом сообщили в мэрии.
На Киренского продолжаются ремонтные работы. Идёт ремонт на участке от Годенко до остановки «Институт». Последний раз улицу ремонтировали в 2018 году.
Подрядчик должен заменить бортовые камни, уложить асфальт в местах примыкания к бордюрам. На участках от ул. Годенко до ул. Карла Маркса и от ул. Софьи Ковалевской до остановки «Гастроном» асфальт будет заменён полностью. Также будет проведён локальный ремонт тротуара.
Помимо этого, подрядчик проводит работы по оптимизации дорожного движения в районе остановки «Студгородок».
«Изменения коснутся участка от ул. Дачная до разворотного кольца, где предусмотрено устройство разделительной полосы из бортовых камней, а на повороте на ул. Ленинградская появится островок безопасности для разделения потоков. Перед остановкой “Студгородок” уже закрыт парковочный карман — там делается газон в соответствии с нормативными требованиями. Также с участка перед остановкой светофор перенесут за разворотное кольцо, а остановка перед поворотом на ул. Ленинградская переносится на несколько метров в сторону ул. Дачная. Все работы проводятся в соответствии с разработанным проектом организации дорожного движения», — рассказали в мэрии.
На данный выполнено немногим более половины работ. Работы должны были завершить в июле, но не уложился в срок. Дождливая погода не позволяет проводить некоторые работы. Также есть некоторые недостатки.
Всего на сегодняшний день в Красноярске дорожный ремонт завершён на 14 объектах. Это улицы Измайлова, Московская, Волгоградская, Коломенская, Копылова, Красной армии, Красномосковская, Северное шоссе, Юшкова, Весны, Батурина, Никитина и два участка улицы Октябрьская.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске завершили ремонт на Северном шоссе.