В Омске отремонтировали дорогу к микрорайону Загородный

Об этом в среду, 7 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Общая площадь ремонта составила почти 3,8 тысячи квадратных метров. На дороге было уложен новый слой асфальта. Также накануне дорожные службы занимались восстановительным ремонтом ещё нескольких участков городских дорог. Среди них — улицы Пригородная, Рокоссовского, 14-я Линия и другие. Кроме того выполнялся ремонт нескольких межквартальных проездов.
Всего с начала сезона в Омске было отремонтировано уже свыше 400 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
Ранее мы писали о том, что четырём муниципалитетам региона выделены дополнительные 64 миллиона рублей на дорожные объекты. Часть этих средств предназначается Омску для установки двух светофоров.