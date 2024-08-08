В Омске отремонтировали дорогу к микрорайону Загородный

Общая площадь ремонта составила почти 3,8 тысячи квадратных метров. На дороге было уложен новый слой асфальта. Также накануне дорожные службы занимались восстановительным ремонтом ещё нескольких участков городских дорог. Среди них — улицы Пригородная, Рокоссовского, 14-я Линия и другие. Кроме того выполнялся ремонт нескольких межквартальных проездов.