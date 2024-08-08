В Башкирии изменится расписание пригородных поездов

12, 15 августа:
Поезд № 6417 Улу-Теляк — Дема на участке Улу-Теляк — Тавтиманово проследует на 33 мин. раньше действующего расписания:
№ 6417 Улу-Теляк (отпр.06.16) — Тавтиманово (приб. 06.47, отпр. 07.21) — Дема (приб. 08.43).
12 августа:
Поезд № 6404 Дема — Улу-Теляк на участке Иглино — Улу-Теляк проследует на 23 мин. позже действующего расписания:
№ 6404 Дема (отпр. 07.43) — Иглино (приб. 08.43, отпр. 09.07) — Улу-Теляк (приб. 10.04).
13 августа:
Поезд № 7424/7426/7432 Абдулино — Приютово — Уфа — Аша проследует на участке Аксаково — Уфа — Аша на 21 мин. позже действующего расписания:
№ 7424/7426/7432 Абдулино (отпр. 05.11) — Приютово (приб. 05.47, отпр.05.55) — Аксаково (приб. 06.09, отпр. 06.31) — Уфа (приб. 09.19, отпр. 09.27) — Аша (приб. 11.13).
15 августа:
Поезд № 6404 Дема — Улу-Теляк на участке Иглино — Улу-Теляк проследует на 38 мин. позже действующего расписания:
№ 6404 Дема (отпр. 07.43) — Иглино (приб. 08.43, отпр. 09.22) — Улу-Теляк (приб. 10.19).