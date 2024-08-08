В Казахстане обладателями нового жилья стали более пяти тысяч семей

По сведениям пресс-службы правительства страны, в пострадавших регионах на сегодняшний день усиленными темпами ведется строительство 2568 новых домов. Сданы в эксплуатацию дома в следующих регионах:
- Северо-Казахстанской;
- Костанайской;
- Западно-Казахстанской;
- Актюбинской;
- Павлодарской областях.
Работы по обследованию и оценке подтопленного жилья во всех областях завершены на 100%. Выплачены необходимые компенсации.
Продолжается работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. Региональными комиссиями рассмотрено и одобрено 455 заявок субъектов МСБ на общую сумму 7,9 млрд тенге.
Также жильем обеспечили всех пострадавших от наводнения в Бурлинском районе ЗКО, а в Теректинском районе этого же региона дома для пострадавших от паводков обещают сдать в эксплуатации до конца августа.