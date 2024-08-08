Запасы воды в Крыму: насколько заполнены водохранилища

«Этого запаса воды хватит примерно на 10−11 месяцев, а он будет еще пополняться осадками. Мы ежедневно мониторим и передаем все необходимые сведения, чтобы рационально и эффективно использовать имеющиеся водные ресурсы», — сказал он.
В связи с засушливыми погодными условиями в республике аграриям будет выделено еще около трех-четырех миллионов кубических метров воды для орошения. Запасов воды хватит, чтобы обеспечить и плановый полив, и влагозарядку почвы под урожай 2025 года.
«Воды для влагозарядки также будет достаточно, поскольку в настоящий момент основные районы, где происходит орошение, — это предгорная часть, Бахчисарайский, Симферопольский, Белогорский район. В этих регионах не так сухо, как в степной части Крыма», — успокоил Роман Захаров.