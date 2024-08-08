Мэрия Екатеринбурга второй раз отстояла сквер за дачей Малахова

ЕАН сообщал, что участок с кадастровым номером 66:41:0601018:9 площадью 7957 кв. м, расположенный по улице Луначарского, 173а, изначально принадлежал Свердловской области. В июне 2002 года министерство по управлению государственным имуществом региона передало его в аренду для строительства объекта общественно-деловой застройки. В январе 2004 года собственником земельного участка стала администрация Екатеринбурга. А арендатором участка с декабря 2004 года стало ООО «РСГ Недвижимость» (называлось одним из активов Росгосстраха). Все эти годы участок простаивал. В 2017 году стартовало банкротство «РСГ Недвижимость». Конкурсный управляющий выставил право аренды участка на торги, и со второго раза, 27 июля 2023 года, оно было выкуплено ООО «ЮК Барристер». Земля обошлась в 22 млн рублей.