Мэрия Екатеринбурга второй раз отстояла сквер за дачей Малахова

Весной суд установил, что мэрия Екатеринбурга справедливо и правомерно определила для участка категорию ТОП-1 «Зона территорий зеленых насаждений общего пользования». А значит, любое капитальное строительство на этой земле запрещено.
ЕАН сообщал, что участок с кадастровым номером 66:41:0601018:9 площадью 7957 кв. м, расположенный по улице Луначарского, 173а, изначально принадлежал Свердловской области. В июне 2002 года министерство по управлению государственным имуществом региона передало его в аренду для строительства объекта общественно-деловой застройки. В январе 2004 года собственником земельного участка стала администрация Екатеринбурга. А арендатором участка с декабря 2004 года стало ООО «РСГ Недвижимость» (называлось одним из активов Росгосстраха). Все эти годы участок простаивал. В 2017 году стартовало банкротство «РСГ Недвижимость». Конкурсный управляющий выставил право аренды участка на торги, и со второго раза, 27 июля 2023 года, оно было выкуплено ООО «ЮК Барристер». Земля обошлась в 22 млн рублей.
Важно отметить, что 28 октября 2022 года городская комиссия по правилам землепользования и застройки поменяла категорию участка на ТОП-1. Выкупившее право аренды участка ООО «ЮК Барристер» решило с действиями мэрии не согласиться и весной текущего года обратилось с иском в Арбитражный суд Свердловской области. Бизнесмены мотивировали свою позицию тем, что на момент заключения договора аренды в июне 2002 года у участка был иной статус. Суд 27 апреля с мнением «ЮК Барристер» не согласился. Компания обжаловала решение Свердловского арбитража в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде (Пермь), однако решение Свердловского арбитража, а значит и позиция мэрии Екатеринбурга в апелляции устояли.
У ООО «ЮК Барристер» еще есть право обжаловать решение пермского апелляционного арбитражного суда: в течение двух месяцев можно подать кассацию в Арбитражный суд Уральского округа.