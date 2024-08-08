В Казахстане изменились правила формирования тарифов

В новой редакции также изложен пункт, предусматривающий, что настоящий стимулирующий метод распространяются на субъектов, оказывающих регулируемые услуги в сферах по передаче электрической энергии, водоснабжению и водоотведению, транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, за исключением их транспортировки в целях транзита через территорию РК и экспорта за пределы республики, а также по производству, передаче, распределению или снабжению тепловой энергией, за исключением тепловой энергии, выработанной с использованием тепла грунта, грунтовых вод, рек, водоемов, сбросной воды промышленных предприятий и электростанций, канализационно-очистных сооружений.