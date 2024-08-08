За нарушения в Омске временно приостановлена работа гастро-бара «Бахрам»

За нарушения санитарно-эпидемиологических норм сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области на 30 суток приостановили деятельность заведения общественного питания «Бахрам».
В кафе «Бахрам», что расположено на Казачьем рынке в Омске были выявлены множественные нарушения федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: к работе допускались сотрудники, которые по состоянию здоровья этого не должны были делать. Так у пяти из 3-х сотрудников обнаружен патогенный стафилококк, а посуда при этом использовалась столовая, но не было условий для её мытья.
На основании заключения проверки соответствующими органами, кафе было вынесено предписание об устранении нарушений, которые не были устранены. Дело передали в суд, который назначил наказание — запрет эксплуатации помещения кафе «Бахрам» на 30 суток с правом проведения работ по устранению выявленных нарушений.
Такие решения суда подлежат немедленному исполнению, потому приставы опечатали помещение и оборудование в нём.