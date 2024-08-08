За нарушения в Омске временно приостановлена работа гастро-бара «Бахрам»

В кафе «Бахрам», что расположено на Казачьем рынке в Омске были выявлены множественные нарушения федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: к работе допускались сотрудники, которые по состоянию здоровья этого не должны были делать. Так у пяти из 3-х сотрудников обнаружен патогенный стафилококк, а посуда при этом использовалась столовая, но не было условий для её мытья.