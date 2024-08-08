В Петербурге резко подорожало обучение в автошколах

Государственные и частные автошколы подняли минимальную стоимость курсов для получения водительских прав категории «B» до 60 тыс. руб. Об этом сообщает «Фонтанка».
«Уважаемые будущие ученики, к большому сожалению, вынуждены вам сообщить, что уже с 1 августа 2024 года стоимость курсов по вождению в автошколах Санкт-Петербурга начала расти и повысится до 60 тысяч рублей в очень короткие сроки», — сообщается на сайте одной из автошкол Петербурга.
Известно, что повышение цен накануне согласовали с ГИБДД на совещании с представителями государственных и частных автошкол. Госавтоинспекторы обеспокоены качеством подготовки водителей, поэтому рекомендовали школам поднять стоимость занятий, чтобы удержать инструкторов и увеличить количество часов за рулем.
На сегодняшний день ряд автошкол ещё не сменил старый ценник на новый, однако сказать, как долго петербуржцы смогут учиться по прежним ценам, неизвестно.
Ранее spb.aif.ru писал, что слесаря из Азербайджана без прав задержали за опасную езду в Петербурге. Мужчину лишили прав за нетрезвое вождение весной этого года.