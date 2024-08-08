В Петербурге резко подорожало обучение в автошколах

«Уважаемые будущие ученики, к большому сожалению, вынуждены вам сообщить, что уже с 1 августа 2024 года стоимость курсов по вождению в автошколах Санкт-Петербурга начала расти и повысится до 60 тысяч рублей в очень короткие сроки», — сообщается на сайте одной из автошкол Петербурга.