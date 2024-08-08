Суд арестовал акции новосибирского санатория «Краснозерский»

Ранее с соответствующим иском в суд обратилась прокуратура Новосибирской области. Ведомство требует вернуть имущество санатория в государственную собственность, поскольку проверкой было установлено, что сделки по приватизации санатория «Краснозерский» в 2006 и 2008 году совершены с нарушением закона.
Согласно заявлению прокуратуры, санаторий, находящийся в федеральной собственности, был приватизирован на основании решений неуполномоченных должностных лиц региональных органов власти. Кроме того, решение о приватизации было принято якобы вопреки прямо установленному запрету на приватизацию объектов здравоохранения.
Как рассказали «Ъ-Сибирь» в отделе маркетинга санатория, руководство не знакомо с результатами проверки надзорного ведомства. «До нас не доведены результаты проверки, проводимой в отношении санатория в срок до 31 июля 2024 года. С материалами иска, о котором пишут в СМИ, мы так же не знакомы. В связи с чем дать какие-либо комментарии на данный момент мы не можем», — прокомментировали в организации.
АО «Санаторий “Краснозерский” зарегистрировано в 1994 году, уставной капитал — 9,1 млн руб. Выручка в 2023 году — 275 млн руб., чистая прибыль — 42,4 млн руб. (годом ранее — 12 млн).