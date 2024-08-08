Суд арестовал акции новосибирского санатория «Краснозерский»

Как рассказали «Ъ-Сибирь» в отделе маркетинга санатория, руководство не знакомо с результатами проверки надзорного ведомства. «До нас не доведены результаты проверки, проводимой в отношении санатория в срок до 31 июля 2024 года. С материалами иска, о котором пишут в СМИ, мы так же не знакомы. В связи с чем дать какие-либо комментарии на данный момент мы не можем», — прокомментировали в организации.