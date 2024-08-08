«Все включено» в Крыму и Турции — что важно знать при выборе тура

Турецкие отельеры ранее предложили отменить систему «Все включено». По словам одного из основателей этой системы Зафера Алкая, при зарождении турецкой туриндустрии она была необходима, однако сегодня потеряла актуальность.
Турецкий all inclusive
«Заявления обоснованы очень высоким уровнем инфляции в Турции уже второй год. Не секрет, что цены в этом году сильно выросли, особенно на пакетные туры “Все включено”. Чтобы сдержать рост стоимости для россиян, который уже и так является запредельным, турецкие отельеры предлагают убрать бесплатный алкоголь. Речь не идет об отмене шведских столов, вечерних шоу и так далее», — комментирует тему Бабий.
Таким образом, по ее словам, полностью all inclusive в Турции не отменят. Более того, многие отели страны и так уже исключили из пакетных предложений многие услуги. В этой связи она призывает туристов внимательно изучать предложения, поскольку пометка «Все включено» фактически может не соответствовать действительности.
«В Турции полноценная система “Все включено” еще есть, особенно в хороших отелях, где не ограничено представлен дорогой алкоголь, хорошая “шведка”, развлекательные программы, различные спортивные мероприятия. Но теперь это дорого. Стоимость недельного тура — до 300 тысяч рублей. Средние отели могут ограничивать реальный набор опций, поэтому читать условия нужно внимательно», — советует она.
«Все включено» в Крыму и на Кубани
«Все включено» по-крымски — это все-таки несколько иная система. Каждый отель пытается что-то свое добавить. Кто-то включает медицинские услуги, кто-то алкоголь, и здесь также надо внимательно читать перечень услуг, поскольку стандартизированной системы в Крыму нет", — продолжает эксперт.
Она подчеркивает, что all inclusive в Крыму может означать трехразовое питание с выбором горячих блюд и снеков, без алкоголя. При этом, по словам эксперта, крымские отельеры на фоне трудностей с логистикой стали все чаще делать и действительно хорошие предложения.
«Уже второй год достаточно специфические сезоны, Крым испытывал недостаток туристов, и имело смысл внедрять хотя бы урезанную систему “Все включено”, чтобы завлечь туриста. Многие отели на рынке добавляли ограниченный набор услуг, не повышая стоимость. За счет этого народ поехал», — пояснила гостя эфира.
По ее мнению в этом отношении предложения Крыма опережают по привлекательности кубанские, где из-за большого наплыва туристов отельерам нет смысла включать в стоимость отдыха дополнительные бесплатные опции. При этом эксперт констатирует, что отдых по системе «Все включено» подходит не всем.
«Если вы выбираете активный отдых, то переплачивать за “Все включено” не имеет смысла. Достаточно завтраков, поскольку в остальное время вы будете находиться вне отеля — в городе, на экскурсиях. И напротив, all inclusive, например, удобен для семей с детьми, поскольку отель организует анимацию», — заключает Бабий.