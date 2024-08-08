«Все включено» в Крыму и Турции — что важно знать при выборе тура

«Заявления обоснованы очень высоким уровнем инфляции в Турции уже второй год. Не секрет, что цены в этом году сильно выросли, особенно на пакетные туры “Все включено”. Чтобы сдержать рост стоимости для россиян, который уже и так является запредельным, турецкие отельеры предлагают убрать бесплатный алкоголь. Речь не идет об отмене шведских столов, вечерних шоу и так далее», — комментирует тему Бабий.