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Роспотребнадзор нашел нарушения в магазинах сети «Магнит» в Красноярском крае

Об этом рассказали в телеграм-канале красноярского ведомства.

Так, специалисты обследовали практически сотню магазинов сети «Магнит» в крае. Проверка прошла еще весной этого года, а результатами делятся только сейчас.

Инспекторы побывали во всех уголках края и выявили многочисленные нарушения. Например, в магазинах продавали некачественные продукты: сгнившие овощи, повторно замороженные товары, деформированные консервы.

Также пищу хранили рядом с бытовыми товарами. Например, носки, туалетная бумага и кофе стояли рядом.

В маркетах не проводилась регулярная уборка залов, контроля за соблюдением условий хранения продукции не было.

В Роспотребнадзоре рассказали, что многие нарушения устранили в ходе проверки. Однако компании все равно выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее рассказывали, что в Роспотребнадзоре назвали напитки, которые не утоляют жажду.

торговля