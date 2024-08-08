Роспотребнадзор нашел нарушения в магазинах сети «Магнит» в Красноярском крае

Так, специалисты обследовали практически сотню магазинов сети «Магнит» в крае. Проверка прошла еще весной этого года, а результатами делятся только сейчас.
Инспекторы побывали во всех уголках края и выявили многочисленные нарушения. Например, в магазинах продавали некачественные продукты: сгнившие овощи, повторно замороженные товары, деформированные консервы.
Также пищу хранили рядом с бытовыми товарами. Например, носки, туалетная бумага и кофе стояли рядом.
В маркетах не проводилась регулярная уборка залов, контроля за соблюдением условий хранения продукции не было.
В Роспотребнадзоре рассказали, что многие нарушения устранили в ходе проверки. Однако компании все равно выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее рассказывали, что в Роспотребнадзоре назвали напитки, которые не утоляют жажду.