Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане открываются новые туристические направления

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане разработаны туристические маршруты, охватывающие Ферганскую, Андижанскую и Наманганскую области, а также Хорезм и Каракалпакстан.

Источник: Reuters

В Комитете по туризму сообщили, что в стране особое внимание уделяется улучшению качества сервисного обслуживания для иностранных и местных туристов, а также эффективному использованию возможностей в этой области.

В частности, разработаны следующие туристические маршруты: «Туристическое кольцо Золотой долины», охватывающий 47 объектов посещения в Ферганской, Андижанской и Наманганской области, а также «Кольцо крепостей», проходящий через Хорезм и Каракалпакстан.

Туристы, путешествующие по данным маршрутам, смогут познакомиться с культурным наследием, объектами экотуризма и агротуризма, развлекательными центрами и ремесленными мастерскими. Им предложат специальную, заранее подготовленную программу с интересными местами для посещения.

туризм и отдых