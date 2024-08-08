В Узбекистане открываются новые туристические направления

В Комитете по туризму сообщили, что в стране особое внимание уделяется улучшению качества сервисного обслуживания для иностранных и местных туристов, а также эффективному использованию возможностей в этой области.
В частности, разработаны следующие туристические маршруты: «Туристическое кольцо Золотой долины», охватывающий 47 объектов посещения в Ферганской, Андижанской и Наманганской области, а также «Кольцо крепостей», проходящий через Хорезм и Каракалпакстан.
Туристы, путешествующие по данным маршрутам, смогут познакомиться с культурным наследием, объектами экотуризма и агротуризма, развлекательными центрами и ремесленными мастерскими. Им предложат специальную, заранее подготовленную программу с интересными местами для посещения.