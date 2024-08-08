Мэрия расторгла контракт на строительство «Спортивной» в Новосибирске

Строительство станции метрополитена началось в 2022 году. Открытие объекта неоднократно переносилось из-за срывов сроков выполнения работ и требований подрядчика об увеличении финансирования. Изначально планировалось ввести станцию в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года, но сроки неоднократно изменялись: сначала на весну, затем на июль, а позже на октябрь и декабрь 2023 года. В настоящее время ввод станции ожидается только в конце 2024 года.