Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия расторгла контракт на строительство «Спортивной» в Новосибирске

Соответствующая информация была опубликована в карточке договора на сайте госзакупок.

Источник: Сиб.фм

Мэрия Новосибирска приняла решение расторгнуть контракт с подрядчиком ООО «Спецтрансстрой» на строительство станции метро «Спортивная». Соответствующая информация была опубликована в карточке договора на сайте госзакупок.

«Контракт расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта», — говорится на сайте.

Строительство станции метрополитена началось в 2022 году. Открытие объекта неоднократно переносилось из-за срывов сроков выполнения работ и требований подрядчика об увеличении финансирования. Изначально планировалось ввести станцию в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года, но сроки неоднократно изменялись: сначала на весну, затем на июль, а позже на октябрь и декабрь 2023 года. В настоящее время ввод станции ожидается только в конце 2024 года.

строительство