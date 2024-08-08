Льготная ипотека на Дальнем Востоке: какая осталась и насколько популярна

«На протяжении последних лет спрос на первичном рынке активно стимулировали льготные ипотечные программы, в том числе ипотека с господдержкой, которая завершила свое действие 1 июля 2024 года. После отмены программы интерес потенциальных покупателей к новостройкам ожидаемо снизился — на 14% в июле по сравнению с июнем нынешнего года. При этом на вторичном рынке показатель вырос на 0,4% за тот же период времени. Вероятно, по итогам месяца часть спроса из новостроек перетекла во вторичный сегмент, преимущественно за счет более низкой стоимости квадратного метра и возможности заехать в квартиру сразу после покупки», — рассказал руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито Артур Ахметов в разговоре с «ФедералПресс».
Льготная ипотека не только вызвала спрос на первичку, но и поспособствовала росту цен на нее. По оценкам «Дом.РФ», в среднем стоимость квадратного метра жилья за четыре года выросла в 1,7 раза. Несмотря на это, программа пользовалась популярностью: за все время действия льготной ипотеки кредиты по этим условиям оформили 1,5 млн раз на общую сумму порядка 6 трлн рублей.
В топ-20 регионов с наибольшей долей оформленных кредитов по льготной ипотечной программе вошли только два дальневосточных региона — Приморский край на 18-м месте (17% от всех оформленных ипотек по льготной программе) и Якутия на 20-м месте (12%).
Дальневосточная ипотека продолжает действовать на Дальнем Востоке и в арктических регионах. Ей в полной мере, по данным «Циан. Аналитики», в течение 2024 года пользуются в Приморье (выдано кредитов на сумму 19,9 млрд рублей), Якутии (16 млрд рублей) и Красноярском крае (4,6 млрд рублей).
В правительстве Приморского края сообщили, что регион занимает 1-е место по объему выданных кредитов по дальневосточной ипотеке: 29 642 кредитов — за все время действия программы и 3,7 тысяч — с начала 2024 года. На 2-м месте в 2024 году из регионов ДФО находится Якутия, на 3-м — Хабаровский край.
В пресс-службе минстроя Забайкалья «ФедералПресс» сообщили, что за все время реализации программы на территории региона было выдано 8223 ипотечных кредита на сумму более 33,8 млрд рублей, в том числе в 2024 году — 1213 ипотечных кредитов на сумму свыше 6,2 млрд рублей. На цели ИЖС выдано 1757 ипотечных кредитов на сумму порядка 9,4 млрд рублей, в том числе в 2024 году — 268 ипотечных кредитов приблизительно на 1,7 млрд рублей.