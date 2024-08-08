Льготная ипотека на Дальнем Востоке: какая осталась и насколько популярна

«На протяжении последних лет спрос на первичном рынке активно стимулировали льготные ипотечные программы, в том числе ипотека с господдержкой, которая завершила свое действие 1 июля 2024 года. После отмены программы интерес потенциальных покупателей к новостройкам ожидаемо снизился — на 14% в июле по сравнению с июнем нынешнего года. При этом на вторичном рынке показатель вырос на 0,4% за тот же период времени. Вероятно, по итогам месяца часть спроса из новостроек перетекла во вторичный сегмент, преимущественно за счет более низкой стоимости квадратного метра и возможности заехать в квартиру сразу после покупки», — рассказал руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито Артур Ахметов в разговоре с «ФедералПресс».