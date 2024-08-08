Рабочие профессии с высокими зарплатами названы в Петербурге

«Авито Работа» сообщает, что больше всего предлагали водителям-дальнобойщикам — около 210 тыс. рублей в месяц при полной занятости. Это на 51% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Второе место в списке заняла профессия сверловщика. Соискатели на эту позицию могли рассчитывать в среднем на 156 тыс., фрезеровщики и токари — на 146 и 137 тыс. рублей соответственно.