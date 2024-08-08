В Свердловской области назвали самые востребованные вакансии

Всего в регионе за этот период работодатели разместили более 62 тысяч вакансий, что на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по России было открыто 1,5 млн предложений о работе (+18%). Область вошла в пятерку субъектов РФ по числу опубликованных вакансий.