В Свердловской области назвали самые востребованные вакансии

В список самых востребованных профессиональных сфер также вошли «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+43,7%), «Автомобильный бизнес» (+38,8%), «Розничная торговля» (+36,6%) и «Рабочий персонал» (+35,7%). Также предпринимателям нужны рабочие (25% от опубликованных вакансий), специалисты из продаж (20%), производства (18%), строительства (17%) и логистики (14%).
Всего в регионе за этот период работодатели разместили более 62 тысяч вакансий, что на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по России было открыто 1,5 млн предложений о работе (+18%). Область вошла в пятерку субъектов РФ по числу опубликованных вакансий.
«Зарплаты продолжают расти, ровно как и число вакансий, в которых наниматели готовы рассматривать специалистов без опыта: за год доля таких предложений в УрФО увеличилась с 37% до 41%», — отметила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.
Ранее сообщалось, что работодатели Свердловской области значительно подняли зарплатные предложения. Так, в июле-начале августа в регионе предлагаемая зарплата составила 65 тысяч рублей, увеличившись за последние 7 месяцев на 20%.