Свыше 12 километров дорог построили в Москве с начала 2024 года

«В рамках формирования нового транспортного каркаса уже выполнена масштабная работа. С 2011 года в столице возвели 1372,3 километра дорог, в том числе 12,3 километра — за семь месяцев 2024-го. Почти за 13 лет построено 437 тоннелей, эстакад и мостов, включая восемь искусственных сооружений — с начала текущего года. Их количество выросло на 65 процентов. Кроме того, появилось 314 внеуличных пешеходных переходов, один из них был построен в 2024-м», — рассказал Владимир Ефимов.