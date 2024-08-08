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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 8 августа

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 8 августа 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 475,62 тенге, евро — 519,23 тенге, рубля — 5,52 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 475 тенге, продажи — 479 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 518 тенге, продажи — 523 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 5,4 тенге, продажи — 5,55 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 475,7 тенге, продажи — 477,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 520 тенге, продажи — 524,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 5,41 тенге, продажи — 5,51 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 477 тенге, продажи — 478,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 517 тенге, продажи — 522 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 5,4 тенге, продажи — 5,47 тенге.

Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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