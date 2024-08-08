В общую копилку зерна с учетом рапса Минская область собрала 1,785 млн т, Брестская — 1,489 млн т, Гродненская — 1,497 млн т, Могилевская — 697 тыс. т, Гомельская — 640 тыс. т, Витебская — 503 тыс. т.
Продолжается уборка таких культур, как озимая рожь — 87,4% от плана, яровой ячмень — 82,6%, пшеница — 79,8%, овес — 77,3%, тритикале — 74,8%, зернобобовые — 59,8%.
Уборка озимого ячменя и озимого рапса завершена.
Параллельно с уборкой идет теребление льна. Вытереблено 39,1 тыс. га (87,3% подлежащих уборке площадей).
В Беларуси с учетом рапса намолотили более 6,6 млн тонн зерна
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 8 августа намолочено 5,559 млн т зерновых и зернобобовых культур и 1,053 млн т озимого рапса. Общий валовый сбор зерна составил более 6,6 млн т. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
В общую копилку зерна с учетом рапса Минская область собрала 1,785 млн т, Брестская — 1,489 млн т, Гродненская — 1,497 млн т, Могилевская — 697 тыс. т, Гомельская — 640 тыс. т, Витебская — 503 тыс. т.