В Беларуси с учетом рапса намолотили более 6,6 млн тонн зерна

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 8 августа намолочено 5,559 млн т зерновых и зернобобовых культур и 1,053 млн т озимого рапса. Общий валовый сбор зерна составил более 6,6 млн т. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.