На волгоградских АЗС снова подорожали все марки бензина

За минувшую неделю на автозаправках Волгоградской области вновь изменилась стоимость топлива. Автомобилисты наблюдают рост цен на все марки бензина. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградстата, специалисты провели мониторинг с 29 июля по 5 августа.
Согласно данным экспертов, дизельное топливо подскочило в цене на 0,15% и сейчас обходится волгоградцам в 63 рубля 57 копеек на литр. Бензин марки АИ-92 подрос незначительно — на 0,07% и стоит 53 рубля 52 копейки.
Тем, кто заправляется АИ-95, приходится платить 59 рублей 59 копеек за литр, что на 0,12% выше цены, которая была неделю назад. А вот АИ-98 подорожал сразу на 0,6% и стоит 71 рубль 13 копеек.