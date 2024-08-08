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Молодежь Краснодара может получить премию в размере 35 тысяч рублей

В краевой столице стартовал прием заявок на соискание молодежной премии главы города.

Премия предназначена для молодых талантов 14−35 лет, которые проживают в Краснодаре и добились успехов в различных областях — от архитектуры до общественной деятельности.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 27 августа предоставить в отраслевые департаменты и управления Краснодара документы, которые подтвердят активную деятельность за последние 2 года.

Размер ежегодной премии главы города для молодых талантов составит 35 тысяч рублей.

Краснодарцы могут стать соискателями премии в 10-ти номинациях, в том числе «Культура и искусство», «Спортивная деятельность».

Премию получат 30 самых талантливых молодых людей Краснодара.