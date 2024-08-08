Программисты, юристы и лингвисты: Названы самые популярные специальности в вузах Нижнего Новгорода

В этом году, как и ранее, дети участников специальной военной операции могут учиться в рамках специальной установленной квоты. Закон об этом был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2022 году. По этой квоте ВУЗы ежегодно выделяют отдельные места для детей участников СВО. Их число должно составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.