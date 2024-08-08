Программисты, юристы и лингвисты: Названы самые популярные специальности в вузах Нижнего Новгорода

Приемные кампании в университетах Нижнего Новгорода уже подошли к концу. Абитуриенты могут с облегчением вздохнуть и гордо назвать себя студентами. Тем временем представители ведущих университетов Нижнего Новгорода рассказали о самых популярных направлениях подготовки среди абитуриентов, специальных квотах и новых правилах приема.
В университеты Нижнего поступают со всей страны
По числу поданных заявлений в Нижнем Новгороде лидирует Университет имени Лобачевского. В период приемной кампании в 2024 году на программы бакалавриата и специалитета было подано более 56 000 заявлений от почти 16 000 абитуриентов. Поступить в ННГУ стремились молодые люди практически из 80 субъектов Российской Федерации.
— Такая востребованность нашего университета, заинтересованность в получении профессионального образования именно в ННГУ, в крупнейшем вузе Нижегородской области — это почётно и ответственно, — прокомментировал первые итоге приемной кампании 2024 года ректор ННГУ Олег Трофимов.
На втором месте по числу заявлений оказался Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева. Университет принял более 32 000 заявлений от 7 510 человек.
Более 23 500 заявлений от абитуриентов поступило в Мининский университет, и еще 14 241 заявление подали поступающие на первый курс Приволжского исследовательского медицинского университета.
Самые популярные направления подготовки в 2024 году
Чтобы было больше шансов поступить, абитуриенты подавали заявления сразу на несколько направлений в разных учебных заведениях.
Большим интересом в этом году, как и в прошлом, пользуются ИТ-специальности. Высокий спрос сохранился также и на юридические, и на экономические направления. Так, среди желающих поступить в университет имени Лобачевского самыми востребованными стали такие направления, как «Прикладная математика и информатика» (подано 1740 заявлений), «Прикладная информатика» (1641 заявление) и «Юриспруденция» (1567 заявлений).
Среди желающих поступить в Лингвистический университет Нижнего Новгорода особенно востребованными оказались направления «Лингвистика» и «Педагогическое образование». На эти специальности подали 3998 и 3591 заявление соответственно.
Абитуриенты Технического университета Алексеева чаще остальных выбирали направления подготовки, связанные с информационной безопасностью, проектированием и эксплуатацией атомных станций, а также робототехникой и нефтегазовым делом.
Среди поступающих в Мининский университет самыми популярными стали лингвистический и управленческий факультеты, а также факультеты гуманитарных наук.
Молодые люди, желающие стать врачами, чаще всего подавали заявления на специальности «Лечебное дело» (5983 заявления), «Педиатрия» (4049 заявлений) и «Стоматология» (2458 заявлений) в ПИМУ.
Поступление по квоте СВО
В этом году, как и ранее, дети участников специальной военной операции могут учиться в рамках специальной установленной квоты. Закон об этом был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2022 году. По этой квоте ВУЗы ежегодно выделяют отдельные места для детей участников СВО. Их число должно составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.
Благодаря такой квоте в приемную комиссию Мининского университета подал документы ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Максим Голубев. Мужчина является социальным координатором ГФ «Защитники Отечества», руководителем Фонда «Патриотический центр “Русская победа”.
— Мининский как педагогический университет обучает специалистов, которые в дальнейшем напрямую будут влиять на будущее страны. Моя задача — работа с подрастающим поколением, воспитание патриотизма и правильных ценностей. Поэтому вопрос по выбору университета для меня не стоял, — отметил Максим Голубев.
Для ребят, чьи родители являются участниками спецоперации, а также для самих участником СВО, университет выделил более 100 мест. Также были предусмотрены дополнительные квалификации. Участники СВО, поступившие на педагогические направления, после обучения смогут преподавать начальную военную подготовку, организовывать тематические кружки, вести спортивные секции.
ННГУ имени Лобачевского в рамках квоты для участников СВО и членов их семей принял 797 заявлений от 272 человек.
— Мы увеличили наши возможности: в эту приёмную кампанию в Университете Лобачевского выделено почти 300 мест для поступающих участников СВО и членов их семей. 90 человек уже зачислены. Данной категории поступающих в первую очередь интересна заочная форма обучения. Среди них наиболее востребованы юридические специальности, — отметил ректор ННГУ.
Еще 213 заявлений от 43 абитуриентов, являющихся детьми участников СВО, принял НГЛУ. Больше всего заявлений было подано на направления подготовки переводчиков и педагогов. А институты НГТУ зачислили на отдельную квоту 29 человек.