В Москве создан межотраслевой кластер космических технологий

В рамках кластера космических технологий развивается один из кооперационных проектов по созданию ИТ-платформы, с помощью которой разрабатываются решения для доступа, обработки и анализа космических снимков с использованием искусственного интеллекта. Она предназначена для всестороннего объективного и оперативного обеспечения аналитической информацией об объектах и явлениях на базе современных данных дистанционного зондирования Земли, моделей машинного обучения и клиент-серверной архитектуры в интересах государства, бизнеса и общества. С помощью этой платформы можно вести мониторинг ледовой обстановки, распознавать границы полей и садоводств, оценивать деятельность аэропортов и вокзалов, отслеживать в реальном времени различные природные бедствия. МИК помог подобрать инициаторам проекта партнеров и заказчиков в сфере агроиндустрии, которые планируют закупать данные дистанционного зондирования Земли, полученные благодаря платформе.