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В Иркутске появилось новое оборудование для демонтажа асфальта

МУП «Иркутскавтодор» обновило свой парк техники, приобретя новую фрезу для демонтажа асфальтобетонных покрытий.

Источник: Соцсети

Об этом сообщили в городской администрации.

Машина, способная снимать асфальт с двухметровых участков, значительно повышает производительность работ. В ближайшее время новая фреза будет задействована на реконструкции нескольких объектов.