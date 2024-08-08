В Иркутске появилось новое оборудование для демонтажа асфальта

Об этом сообщили в городской администрации.
Машина, способная снимать асфальт с двухметровых участков, значительно повышает производительность работ. В ближайшее время новая фреза будет задействована на реконструкции нескольких объектов.
МУП «Иркутскавтодор» обновило свой парк техники, приобретя новую фрезу для демонтажа асфальтобетонных покрытий.
Об этом сообщили в городской администрации.
Машина, способная снимать асфальт с двухметровых участков, значительно повышает производительность работ. В ближайшее время новая фреза будет задействована на реконструкции нескольких объектов.