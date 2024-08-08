Что сделали с элитной недвижимостью, возвращенной государству, рассказали в Генпрокуратуре

Напомним, в июле также сообщалось, что в Шымкенте государству возвращены имущество и акции на 5,9 млрд тенге, в том числе земельный участок стоимостью более 350 млн тенге. В Карагандинской области хоккейный клуб «Сарыарка», оцененный в 900 миллионов тенге, а также 37 незаконно выданных земельных участков, также вернули государству.