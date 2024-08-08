Что сделали с элитной недвижимостью, возвращенной государству, рассказали в Генпрокуратуре

Как сообщается на официальном сайте комитета, управляющей компанией уже реализована элитная недвижимость в Астане за 473 млн тенге и административное здание в Алматы за 732 млн тенге, а также заключен ряд договоров аренды по объектам в Алматы и области Жетiсу.
«Ожидаемые доходы от аренды составят около 80 млн тенге в месяц, первые платежи уже произведены. Указанные денежные средства от продажи объектов и сдачи в аренду будут направлены в Специальный государственный фонд с целью дальнейшего финансирования социальных и экономических проектов», — сообщает ведомство.
Работа по реализации возвращенных активов продолжается.
Напомним, в июле также сообщалось, что в Шымкенте государству возвращены имущество и акции на 5,9 млрд тенге, в том числе земельный участок стоимостью более 350 млн тенге. В Карагандинской области хоккейный клуб «Сарыарка», оцененный в 900 миллионов тенге, а также 37 незаконно выданных земельных участков, также вернули государству.
Ранее в госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге. По иску прокуратуры Медеуского района судом сделки были признаны недействительными.